Через Ригу регулярно перевозят опасные железнодорожные грузы, политики не спешат решать проблему

Вот уже несколько лет группа архитекторов хочет возродить идею железнодорожной окружной дороги, позволяющую жителям районов быстрее попасть в центр, а также уберет из центра города опасные железнодорожные грузы вроде взрывоопасного топлива и ядов. Однако политики всё никак не дают этой идее зеленый свет, сообщает передача TV3 "Nekā personīga”.

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Сейчас через центр города и густонаселенные микрорайоны Риги в сторону порта едут опасные железнодорожные грузы, которые в планах гражданской обороны десятки лет отмечаются как риск для безопасности общества. Идея об окружной железной дороге возникла ещё в советские годы, а сейчас её пытается возродить группа архитекторов и городских планировщиков. Они наметили железнодорожную трассу вокруг столицы, которая не будет пересекать город по пути в порт.

“Предложение очень простое - вновь сделать эту часть города жизнеспособной. Исключить ненужный риск для жизни людей. Мы получим возможность убрать из Риги грузовые поезда, сделать Ригу более безопасной, и одновременно использовать то, что многие города потеряли - этот дорожный коридор”, - объяснил архитектор Сергей Никифоров.

Окружная железная дорога будет тянуться от Бабите к Марупе, потом до Кекавы, оттуда в Саласпилс, Ропажи, Гаркалне и Адажи, после чего свернет в сторону Вецмилгрависа. Часть трассы совпадает с Rail Baltica, а 60 км надо построить с нуля. Архитекторы уверены, что выгода превысит многомиллиардные инвестиции.

Один из инициаторов, архитектор Марцис Межулис указал, что его единомышленники уже много лет ходят по разным учреждениям и предлагают этот проект, но до сих пор со стороны ведомств не было ни одного целенаправленного действия для реализации проекта. Чтобы реализовать план, в нем должна быть заинтересована Рига, близлежащие самоуправления, Министерство сообщения и правительство. Политики идею хвалят, но не предпринимают никаких конкретных действий.

Хозяин железнодорожных путей Latvijas dzelzceļš говорит, что окружная дорога пригодилась бы, но если за неё не надо самим платить. Эта идея серьёзно рассматривалась в 2009 году, но с тех пор предприятие столкнулось с сокращением грузов и денег на развитие остается всё меньше.

“Сейчас я думаю, что на такой проект у Latvijas dzelzceļš деньги не найдутся, и этот проект не окупится при таком обороте грузов. У этого проекта больше такой социальный характер”, - указал директор технического управления Latvijas dzelzceļš Эгилс Фелдманис.

В свою очередь, в Министерстве сообщения считают, что сначала надо закончить строительство Rail Baltica, а потом уже планировать окружную дорогу. То есть, идея откладывается ещё на семь лет. Архитекторы встретились с министром сообщения Талисом Линкайтсом (НКП) весной. Он их выслушал, похвалил, но на том всё и закончилось.