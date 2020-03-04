Через сотрудника СГБ спецслужба России хотела выведать личный состав и методы контрразведки Латвии

Пытавшийся завербовать сотрудника Службы госбезопасности (СГБ) житель Латвии, которого задержали в июле прошлого года, был заинтересован в том, чтобы объект его вербовки выдавал засекреченную информацию о личном составе СГБ, ее стуктурных единицах и используемых методах контрразведки. Об этом в СГБ рассказали агентству LETA, добавив, что вербовщик действовал по заданию одной из спецслужб России.

Также отмечается, что для СГБ это первый уголовный процесс, начатый по факту вербовки агента для дальнейшего шпионажа в интересах иностранной разведки. Более подробные данные об этом случае пока что не разглашаются.

Уголовный процесс по данному факту был начат еще в июле прошлого года, а в середине февраля этого года дело уже было передано в прокуратуру для начала уголовноего преследования. Информацию об этом СГБ обнародовала лишь сейчас.

На данный момент вербовщик решением суда заключен под стражу на время следствия.