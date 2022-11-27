Через тароматы пожертвовали уже 1300 евро на помощь одиноким пенсионерам

15 сентября Латвийское общество самаритян (LSA) в сотрудничестве с магазином Lidl открыли возможность сделать пожертвование одиноким пожилым людей через тароматы Lidl. За полтора месяца латвийцы пожертвовали чуть больше 1300 евро: на благотворительность направлены средства от сбора 13 тысяч единиц депозитной тары.

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Самыми активными благотворителями стали покупатели магазинов Lidl в Огре, Лиепае и Риге. Это первый благотворительный проект такого рода в Латвии.

Средства, пожертвованные в тароматах сети Lidl, полностью поступают в распоряжении LSA и направляются на оказание помощи одиноким пожилым людям, которые находятся на попечении самаритян в рамках программы поддержки одиноких пенсионеров "Старость — это не одиночество".

Уже сейчас комплектуются пакеты с продуктами питания и товарами первой необходимости, которые сотрудники Общества самаритян в ближайшее время доставят одиноким пенсионерам в Риге и регионах.

Пожертвования предназначены для приобретения продуктов питания и различных хозяйственных товаров: шампуней, стирального порошка, туалетной бумаги, постельного белья, полотенец, которых остро не хватает многим одиноким пожилым людям.

"Энергокризис заставил очень многих латвийцев туже затянуть пояса: так что каждые десять центов пожертвований — это важный вклад. Мы часто слышим, что решение о пожертвованиях в таромате принимала вся семья и очень отрадно, что в латвийском обществе в это непростое время растет уровень эмпатии. 1300 евро, собранных в рамках благотворительного проекта это не только возможность осуществить чью-то мечту, но и искреннее человеческое тепло для одиноких людей, которым так важно почувствовать себя нужными и хотя бы на миг стать частью семьи", — подчеркивает руководитель LSA Андрис Берзиньш.

Пожертвования, собранные в таромате, направляются на поддержку одиноких и опекаемых пожилых людей по региональному принципу. Например, средства, пожертвованные в таромате в магазине Lidl в Огре, в основном

используются в Огрском крае. Этот принцип распространен на все регионы, где работают самаритяне и имеются магазины Lidl.

Сейчас на попечении LSA находится более 2700 одиноких пожилых людей в Латвии. Магазины Lidl с сетью тароматов расположены в 11 городах — это 20 магазинов в Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Елгаве, Лиепае, Огре, Резекне, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.

Сделать пожертвования очень просто — отправив упаковку в таромат, на экране надо нажать кнопку "Пожертвовать", которая находится рядом с опцией оплаты. При ее нажатии сумма депозита за сданную тару направляется на благотворительные нужды.

Все деньги перечисляются на реализацию инициативы "Старость — это не одиночество" Латвийского общества самаритян.