Через WhatsApp распространяется фейк о вирусе, заражающем телефоны

Распространяющееся в мессенджере WhatsApp сообщение о видеофайле, открыв который, можно "убить" свой смартфон — сообщает Cert.lv, структура по предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью информационных технологий.

На латышском языке массово распространяется сообщение о том, что нельзя открывать некий видеофайл, который может нанести телефону непоправимый ущерб и заразить вирусом. На прошлой неделе такое сообщение распространялось в англо- и испаноговорящих странах.

Информация в нем не соответствует истине, предупреждает Cert.lv.

Актуальную информацию о кибербезопасности можно узнать на сайте Cert.lv.