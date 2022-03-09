Чернобыльская АЭС обесточена: рисков радиационной безопасности для Латвии нет
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В Государственную службу окружающей среды поступила информация о том, что 9 марта 2022 года, в 11.22 из-за поврежденной высоковольтной линии 750 кВ ЧАЭС — Киевская было прекращено электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

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Утечек радиации не обнаружено. Угрозы радиационной безопасности для Латвии отсутствуют.

На Чернобыльской АЭС для обеспечения электроэнергией систем, необходимых для безопасности объектов на площадке бывшей АЭС, была запущена система резервного электроснабжения (дизель-генераторы).

Данные станций радиационного контроля на территории Украины общедоступны и не показывают повышенного уровня радиации. Латвийские станции радиационного контроля также не зафиксировали повышенного уровня радиации.

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