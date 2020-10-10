"Черный список" тротуаров. По каким улицам Риги ты предпочтешь не ходить?

Активных рижан призывают создать "черный список" улиц столицы, по которым неприятно ходить. А также назвать причины, почему конкретный тротуар вызывает такие неприятные ощущения. "Нехорошие улицы" включат в интерактивные карты — самоуправление будет вынуждено реагировать.Эта тема обсуждалась в подкасте Vefresh audio "Жители и данные". Предлагаем обсудить главное.

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У каждого рижанина есть свой список улиц, по которым неприятно ходить и которых при возможности выбора тщательно стараешься избегать. Причины могут быть разными: слишком активное движение, очень узкий тротуар, плохое дорожное покрытие, нет спусков, нет возможности наземного перехода, нет освещения и так далее. Остается лишь спросить, если эта информация есть в наших головах, то почему ее нет в Google maps и других картах города?

Кому это надо?



Состояние здоровья, возраст, семейное положение и множество других факторов каждого человека определяет его длину "черного списка" — чем больше у пешехода нюансов, тем больше неприятных улиц. Для людей с ограниченными физическими возможностями даже бордюр в несколько сантиметров может стать непреодолимым препятствием, который идти на квартал дальше. Узкие тротуары и плохое покрытие создают проблемы для родителей с колясками, людей с чемоданами и поставщиков товаров, которые толкают поддоны.

Выяснилось, что для здоровых пожилых людей отрицательные ощущения от ходьбы по улице с активным движением перевешивает позитивный эффект от физической активности как таковой. То есть для них лучше вообще не гулять, чем пройтись на улице Бривибас или Чака.

Созданная жителями карта "плохих" тротуаров



Американский Центр технологий доступности Taskara решает эту проблему с помощью проекта Open Sidewalks ("Открытые тротуары"). Жителей приглашают к участию в сборе данных о тротуарах своего города — полученная интерактивная карта позволяет, к примеру, людям с ограниченными физическими возможностями планировать свои передвижения с учетом реальной ситуации в городе.

Ознакомиться с прототипом идееи можно на accessmap.io. В интервью с Анат Каспи, директором центра Taskara, компания VEFRESH audio рассказала, что в будущем они хотели бы добавить на сайт самый зеленый маршрут или самый красивый архитектурный ландшафт, который был бы актуален и для людей с ограниченными возможностями.

Можем ли мы сделать то же самое в Риге?



В проекте Open Sidewalks есть общий стандарт, как вносить информацию о тротуарах. Чем больше данных собрано по единому стандарту, тем больше вероятность того, что крупные агрегаторы, такие как Google, Bing или Apple, смогут интегрировать эту информацию в свои карты. Но и до этого данные, собранные в по стандарту Open Sidewalks, можно быстро включить в acessmap.io. Проект — открыты, можно смело добавлять новые города, в том числе Ригу. Долгосрочное решение для улучшения инфраструктуры тротуаров — ее реальное благоустройство, но отображение текущей ситуации принесет реальные улучшения уже сейчас. Хорошее управление городом невозможно без собранных данных. Значит, информация на тротуарах поможет и самоуправлению лучше выполнять свои обязанности.

Заинтересованных в создании карты тротуаров Риги приглашают подать заявку на Хакатон городских идей (Pilsētas ideju hakatons), который пройдет 27 ноября — ментором к нему готова подключиться и Анат Каспи. Больше инфорации о городе и данных можно почерпнуть, прослушав первый эпизод подкаста "VEFRESH audio".

Проект проводится при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.