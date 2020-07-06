"Честь служить Риге" обещает отремонтировать мосты, улицы и дворы

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) в случае избрания в Рижскую думу обещает отремонтировать крупнейшие улицы столицы и мосты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ЧСР, которая в этом году участвует в выборах отдельно от своего многолетнего партнера — партии "Согласие", выдвинула кандидатом в мэры бывшего градоначальника Олега Бурова. В списке ЧСР 63 кандидата — бывшие депутаты, спортсмены, директора школ, предприниматели, работники культуры.

Изменения в списке по сравнению с предыдущим минимальные. В него вошли, в частности, уволенный в марте исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, занимавший несколько недель должность мэра Риги Дайнис Турлайс, врач-инфекционист Байба Розентале, актер Рижского русского театра Яков Рафальсон, политик и священник Айнар Баштикс, велоактивист Виестур Силениекс, главный редактор журнала "Открытый город" Татьяна Фаст, легкоатлет Станислав Олияр, директор Рижской футбольной школы Александр Колинько и др.

Буров напомнил, что ЧСР ознакомила рижан со своим списком еще в феврале и сейчас одной из первых представляет свою программу.

Для того чтобы люди хотели жить в столице, Рига должна быть безопасной, транспорт — удобным, жилье — доступным, подчеркивает партия.

ЧСР обещает отремонтировать Островной, Брасский, Деглавский, Земитанский, Вантовый и Воздушный мосты, главные улицы, проезжие части улиц возле школ и детских садов, благоустроить дворы, в том числе построить автостоянки, отремонтировать ливневую канализацию и восстановить насаждения на улицах в центре столицы.

В сфере образования партия обещает зарплаты воспитателям детсадов в размере до 2000 евро, работникам школ и детсадов — до 1000 евро, нянечкам — до 1200 евро.

ЧСР обещает сохранить в Риге систему социальных пособий, бесплатный транспорт для пенсионеров и школьников. Партия намерена также обеспечить образование взрослых, курсы латышского языка, бесплатное питание в садах и школах.

Говоря о потенциальной коалиции, Буров сообщил, что главным критерием для сотрудничества будет желание партнеров работать на благо рижан. На вопрос готова ли партия вновь создать коалицию с многолетними партнерами из партии "Согласие", бывший мэр Риги сказал, что не хочет об этом говорить.

Члены ЧСР во время презентации программы подчеркивали роль партии в улучшении инфраструктуры Риги и что бездействие партнеров из "Согласия" не является ответственностью ЧСР.

"В прошлом созыве было разделение по отраслям. Отрасль, оказавшаяся под моим надзором, приведена в порядок. Конечно, об этом могут говорить наши бывшие партнеры, но реально это наша работа. Если мы говорим о провалах, будь то RNP, Rīgas satiksme или Департамент сообщения — это не наша ответственность, а наших партнеров", — заявил Буров.

Говоря о том, откуда ЧСР возьмет деньги на ремонт мостов, Буров подчеркнул, что в последние годы Департаменту сообщения ежегодно не удавалось осваивать около 19 млн евро, а это "больше чем ремонт одного моста".