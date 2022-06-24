Четверть латвийских любителей азартных игр пользуются нелегальными сайтами

В Латвии 23% любителей интерактивных азартных игр для развлечения используют незаконные и не имеющие лицензии в Латвии сайты онлайн-гемблинга, свидетельствуют результаты исследования международного агентства H2GC pētījumā. Исследование было проведено весной этого года.

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Как указали представители Латвийского общества интерактивных азартных игр (LIAB) в интервью агентству LETA, согласно данным исследования, 5500 респондентов используют нелегальные сайты онлайн-гемблинга, а еще 8200 человек пользуются незаконными тотализаторами — платформами для ставок. Учитывая, что часть всех пользователей нелегальных сайтов онлайн-гемблинга участвуют не только в играх, но и в ставках, по подсчетам исследователей, в Латвии насчитывается почти 11 000 уникальных пользователей незаконных интерактивных азартных игр.

Согласно подсчетам H2GC, теневая экономика латвийского онлайн-гемблинга составила 33,3 миллиона евро — это одна треть от лицензированного рынка азартных игр, который в прошлом году составил 109 миллионов евро. Это значит, что из-за теневой экономики в 2021 году госбюджет не получил примерно шесть миллионов евро в налогах. Эту сумму составляют налоговая ставка на азартные игры, а также коэффициенты и налоги.

Авторы исследования подчеркнули, что удельный вес пользователей интерактивных азартных игр в либеральных открытых рынках больше, чем на монопольных рынках. К либеральным рынкам относятся Великобритания с 97,6% лицензированных пользователей, Чехия с 94,9%, Италия с 94% и Дания с 90,4%. В свою очередь, количество лицензированных пользователей на монопольных рынках существенно ниже: в Венгрии их 64%, в Финляндии 58,6%, а в Норвегии — 46,5%.

Член правления компании по ставкам на спорт William Hill Latvia Каспарс Разна указал, что Латвия выделяется среди стран Европейского союза (ЕС) полным запретом на рекламу в лицензированной, легальной индустрии онлайн-гемблинга, что явно приносит пользу незаконным сайтам, которые размещают рекламу в иностранных СМИ и ее без ограничений видят пользователи из Латвии. В свою очередь, информацию о безопасных, легальных и лицензированных сайтах наши потребители не получают, поскольку их реклама полностью запрещена.

"Следует подчеркнуть, что только в Латвии лицензированные игровые сайты имеют регистр пользователей, защищающий данные игроков, также используются ответственные игровые инструменты с целью предотвращения зависимости. Однако пользователем не предоставляется полная и доступная информация о лицензированных операторах", — пояснил Разна.

Распространенность нелегальных сайтов азартных игр и их доступность на рынке зависит от ставок и соответствующего законодательства, уровня правоприменения и мероприятий по образованию потребителей. Эксперты H2GC признали, что образование потребителей по-прежнему недооценивается и, что потребители все еще в значительной степени не знают, кто является и кто не является лицензированным оператором.

Авторы исследования подчеркнули, что в Латвии показатель в более чем 90% лицензированных пользователей будет достигнет тогда, когда лицензированным местным операторам будет разрешено рекламировать свои услуги, а подоходный налог с населения (ПНН) будет применяться корректно.

Разна отметил, что члены LIAB неоднократно указывали представителям Министерства финансов и Сейма на проблемы, связанные с применением ПНН к проигрышам игроков, что снижает конкурентную способность лицензированных операторов с предложением нелегальных азартных игр. Латвийским потребителям доступно около 800 сайтов с нелегальными законными играми. Их закрытие не является долгосрочным решением, поскольку вместо запрещенных сайтов начнут работать новые. По этой причине важно, чтобы законодательство и налоговая политика в отношении лицензированных операторов были бы уравновешенными и не способствовали бы использованию нелегальных продуктов, подчеркнул Разна.

LIAB работает уже с 2018 года и сейчас объединяет девять имеющих лицензию латвийских операторов азартных игр. Цель общества — способствовать сотрудничеству отрасли и госсектора, определять и предоставлять мнение сферы учреждениям госуправления, сотрудничать в разработке нормативно-правовой базы.