Чиновника, отвечавшего за закупку вакцин, назначили без конкурса

Сегодня, 17 августа, правительство рассмотрит дело бывшего главы Госагентсва лекарств Свена Хенкузена. Его сняли с должности после скандала с закупкой вакцин для Латвии — в результате страна на три месяца позже начала массовую вакцинацию. Как оказалось, Свен Хенкузен и на саму должность был назначен без конкурса, пишет со ссылкой на Русское вещание LTV7 портал Rus.lsm.lv.

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22 декабря 2020 года тогдашний глава Госагентсва лекарств Свен Хенкузен ввел в заблуждение членов правительства. На заседании Кабинета министров он сообщил, что Латвии доступны только 100 тысяч доз вакцины компании BioNTech Pfizer, однако на самом деле в страну могло поступить 420 тысяч доз.

В результате к Хенкузену было применено дисциплинарное наказание — понижение в должности на три года. С 5 мая этого года Госканцелярия расследовала, как Свен Хенкузен оказался на должности главы Госагенства лекарств. Оказалось, что конкурса на эту должность не проводилось. Минздрав это откровение застало врасплох.

Журналисты нашли этого человека — им оказался Гунтис Белевичс, бывший министр здравоохранения. В 2015 году бывший министр здравоохранения Гунтис Белевичс назначил Хенкузена на эту должность.

"Г-н Хенкузен был сотрудником Минздрава, он работал в Брюсселе. Он был атташе Минздрава. И благодаря ему, его пониманию дел, мы продвинули две европейские нормы", — отметил экс-министр.

Кроме того, Гунтис Белевичс рассказал, что он назначил без конкурса не только Свена Хенкузена, но многих других руководителей учреждений, например, глав Национальной службы здравоохранения, Инспекции здоровья, Центра спортивной медицины, Центра судебно- медицинских экспертиз и многих других.

В Минздраве пояснили, что Госагентсво лекарств и Национальная служба здравоохранения находятся под надзором Минздрава, и назначение руководителей надо согласовывать в Кабинете министров. Все прочие организации — это подотчетные министерству структуры, и там такой нужды нет.

"В ходе расследования мы пришли к выводу, что Министерство здравоохранения применяло практику, которая не соответствует закону. В конкретном случае чиновник был переведен, но не было получено согласие Кабинета министров", — указал Янис Цитсковскис, директор Государственной канцелярии.

Прокуратура начала уголовный процесс по поводу закупки вакцин от Covid-19, заявил в конце мая генеральный прокурор Юрис Стуканс.