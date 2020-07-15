Чиновники используют для частных поездок пункты лояльности авиакомпаний, полученные за командировки

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило, что несколько должностных лиц использовали пункты лояльности авиакомпаний полученные в командировках для оплаты частных поездок, передает LETA. Газета Diena сообщает, что бюро ограничилось устным замечанием.

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Diena пишет, что программы лояльности авиакомпаний стали "приятной и никем не контролируемой прибавкой к зарплате" для многих латвийских чиновников, регулярно ездящих в командировки. За пункты лояльности чиновники и политики приобретали частные поездки и другие блага для себя и своей семьи.

Почти во всех госучреждениях распространено мнению, что пункты лояльности являются личным имуществом чиновника, которым руководство учреждения не интересуется. В проверках Госконтроля полученные пункты лояльности также считаются личной собственностью должностного лица.

Весной прошлого года KNAB начал проверку использования пунктов лояльности должностными лицами. Бюро констатировало, что Министерство финансов еще в 2016 году предлагало использовать пункты лояльности, накопленные за служебные поездки, для оплаты будущих командировок. Однако предложение не было принято во внимание. В бюро указали, что сейчас это вопрос добросовестности и этичности самого должностного лица.

KNAB идентифицировал несколько должностных лиц, которые на VIP картах авиакомпании airBaltic накопили пункты за командировки и использовали их при покупке авиабилетов в частных целях. Бюро возбудило административное дело, но в итоге признало нарушения незначительными и ограничилось устным замечанием.