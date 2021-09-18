Чип, прививки и регистрация. Какие правила должны соблюдать заводчики домашних животных?

В целях пресечения незаконной торговли домашними питомцами и защиты интересов потребителей Служба госдоходов (VID) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывают жителей, которые занимаются разведением домашних животных и торговлей ими, соблюдать нормативные акты, регулирующие такой род занятий.

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PVD напоминает, что разведением и торговлей домашними животными могут заниматься люди, которые прошли обучение в области ухода за животными, с соблюдением ряда требований. Служба напоминает, что одно животное не может иметь больше одного помета в год. Собаки, участвующие в разведении, должны быть маркированы (чипированы) и зарегистрированы в Центре сельскохозяйственных данных (LDC), а щенков можно отдавать новым владельцам только тогда, когда животное достигло возраста восьми недель. В случае с кошками или хорьками - 10 недель. О торговле домашними животными необходимо оповестить PVD.

Продаваемый щенок должен быть зарегистрирован в LDC на имя продавца. В случае смены владельца, щенка необходимо перерегистрировать. Также любому домашнему питомцу, который достиг трехмесячного возраста, необходимо сделать прививки - от инфекционных заболеваний и бешенства.

Также PVD отмечает, что породистые животные должны быть внесены в племенную книгу зарегистрированных в Латвии питомников.

PVD также напоминает, что если пять или более животных одного вида старше шести месяцев содержатся по одному адресу, об этом надо проинформировать службу в независимости от того, планируется их разведение и продажа или нет.

Тем физическим лицам, которые оповестили PVD о местах содержания животных, но не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность, VID выслал уведомление о необходимости регистрации и призвал заводчиков задекларировать полученные доходы. Те, кто не зарегистрировал свою хозяйственную деятельность, должны были предоставить VID объяснения.

В результате два человека подали декларации о доходах - общая задекларированная сумма составляет 2880 евро. Тем временем 43 латвийца объяснили VID, почему хозяйственная деятельность не была зарегистрирована, у двоих из них аргументы оказались обоснованными. Информацию о двух сделках VID запросила у LDC.19 физическим лицам служба выслала письма повторно.

PVD призывает латвийцев быть осторожными: при покупке собаки необходимо удостовериться, что животное достигло нужного возраста, имеет чип и все прививки, а также регистрацию в LDC. Кроме того необходим документ подтверждающий покупку животного.

Если купленное животное планируется завезти в Латвию из Европейского союза (ЕС), у него должен быть паспорт. В свою очередь, если животное едет в Латвию из третьих стран с владельцем, при себе нужно иметь ветеринарный сертификат. Если питомец путешествует без владельца, у животного также должен быть и ветеринарный паспорт.

За первые восемь месяцев этого года через границу Латвии в ЕС было вывезено более 15 000 кошек и собак. Это наполовину больше, чем за тот же период прошлого года. Только 4% из них были переданы покупателям в Латвии, остальных животных везли в другие страны ЕС, чаще всего в Германию.