Число больных Covid-19 в латвийских больницах увеличилось

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 950 до 1009 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализированы 80 пациентов с коронавирусом, выписаны восемь человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 457 человек, из них у 413 среднетяжелое течение заболевания, 44 человека — в тяжелом состоянии.