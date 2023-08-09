Число довольных своей работой латвийцев упало до рекордно низкого уровня

Трое из пяти сотрудников поменяли бы свою работу на более высокооплачиваемую, а общая удовлетворенность ею людей, в том числе и "очень довольных", за два года уменьшилось до рекордно низкого уровня, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.

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Как следует из проведенного агентством Kantor опроса, довольны своей работой почти три четверти или 71% населения. При этом каждый десятый работник — "очень доволен".

Однако четверть опрошенных иного мнения — за последние два года почти вдвое снизилось число наиболее довольных сотрудников, а в целом настроение занятых находится на самом низком уровне за последние пять лет.

Наиболее недовольны рабочие, люди с низкими доходами, а также те, кто работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Значительно больше недовольны своим местом работы в последние годы стали люди предпенсионного возраста.

Вместе с тем генеральный директор Конфедерации работодателей Каспарс Горкшс отметил, что каждый четвертый сотрудник не хочет меняться и повышать производительность труда.