Число госпитализированных больных Covid-19 за день увеличилось на 1,9%
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В субботу 29 пациентов с Covid-19 были госпитализированы в латвийские больницы, а восемь из них были выписаны, сообщает Национальная служба здоровья.

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29 помещенных в больницы пациентов — это самый низкий показатель с 13 сентября, когда в течение дня были госпитализированы 23 инфицированных Covid-19.

В общей сложности количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 517 до 527 пациентов в сутки, или на 1,9%.

432 госпитализированных имеют среднетяжелое течение болезни, а 95 пациентов или 18% — тяжелое течение болезни.

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