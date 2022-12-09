Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах достигло 400 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за сутки увеличилось с 352 до 400 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализированы 96 человек с коронавирусом, выписаны 37.

У 107 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 102 человек среднетяжелое течение заболевания, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

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