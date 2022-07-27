Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах сократилось до 182
Foto: LETA

Число пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки сократилось со 189 до 182 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки госпитализированы 24 пациента с Covid-19, выписаны 28 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 81 пациент, в том числе у 79 среднетяжелое течение заболевания, у двоих - тяжелое.

Как сообщалось, за сутки в Латвии выявлено 2111 новых случаев заболевания Covid-19; скончались три пациента. Среди заболевших 894 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1217 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 836,6 случая на 100 тысяч населения.

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