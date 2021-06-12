Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах впервые с осени упало ниже 300
Foto: F64

В Латвии впервые с осени 2020 года число пациентов, которые лечатся в больницах от коронавирусного заболевания Covid-19, упало ниже уровня в 300 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В пятницу, 11 июня, в латвийских больницах от Covid-19 лечились 293 пациента, что на 29 человек меньше по сравнению с предыдущим днем. За сутки больницы поступило 28 человек с коронавирусом, выписался 51 человек.

У 243 человек болезнь протекает в среднетяжелой форме, 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц страны выписано 13 769 пациентов, лечившихся от Covid-19.

Как уже сообщалось, в пятницу, 11 июня, в Латвии подтверждено 178 новых случаев Covid-19. Получены данные о смерти двух человек.

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