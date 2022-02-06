Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 967
Foto: LETA

В субботу, 5 февраля, число пациентов, инфицированных коронавирусным заболеванием Covid-19, в латвийских больницах увеличилось c 905 до 967, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки было госпитализировано 106 пациентов с Covid-19, выписано из больниц - 24 пациента.

Среди всех лечащихся в больницах пациентов, инфицированных коронавирусом, - у 528 человек Covid-19 является основным диагнозом. У 456 пациентов заболевание проходит в среднетяжелой форме, 72 человека находятся тяжелом состоянии.

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