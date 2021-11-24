Число пациентов с коронавирусом в латвийских больницах опустилось ниже тысячи

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1026 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Меньше 1000 пациентов с Covid-19 - 958 человек - в больницах страны в предыдущий раз зафиксировано 16 октября.

За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов с Covid-19, выписано 126 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 56 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 792 пациента со среднетяжелым течением заболевания, 175 человек - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 735 пациентов с Covid-19.