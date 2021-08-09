Число прошедших полный курс вакцинации против Covid-19 в Латвии перевалило за 700 тысяч человек

На данный момент в Латвии полностью вакцинированы 702 293 или 37,21% жителей страны. Об этом свидетельствует обобщенная статистика Национальной службы здоровья.

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На прошлой неделе в Латвии в общей сложности прививки получили 30 869 человек, в среднем — по 4 410 человек в день. Результат прошлой недели ниже чем средний уровень вакцинации весной. В первую неделю апреля прививались 26 661 человек, с каждой последующей неделей темп вакцинации повышался. Максимум был достигнут в последнюю неделю мая, когда вакцину получили 116 804 человека.

На минувшей неделе первую дозу вакцины получили 14 537 человек, вторую — 11 843. Еще 4 489 жителя привились вакциной, произведенной Johnson & Johnson — в этом случае требуется только одна доза.

За выходные — в субботу и воскресенье — в Латвии привились 3289 человек, из которых 931 человек получили вакцину J&J. В выходные 1289 человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, а 1069 человек завершили процесс вакцинации второй дозой. В воскресенье было вакцинировано всего 664 человека, что является одним из самых низких показателей за сутки с зимы. Данные о вакцинации в последние дни могут еще меняться, поскольку в некоторых случаях медперсонал вводит в систему информацию о факте вакцинации в систему с опозданием на несколько дней.

Темпы вакцинации в Латвии в целом продолжают снижаться, значительно отставая от рекордов, достигнутых в мае, когда за неделю вакцинировалось более 110 000 человек. Эта тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.

На данный момент в Латвии использовано 1 387 196 доз вакцины, а курс вакцинации уже прошли 702 293 человека.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживали 1887600 жителей — это означает, что 36,28% населения уже получили первую дозу вакцины против Covid-19, а 37,21% населения завершили процесс вакцинации. Доля полностью вакцинированного населения немного превышает число тех, кто сделал только первую прививку, поскольку вакцина J&J требует только одну дозу, после которой человек считается полностью вакцинированным.