Число случаев Covid-19 на прошлой неделе снизилось на 21,9%

На прошлой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, количество новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 21,9%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Число стационарных пациентов также сократилось на 23% за последние семь дней, составив в среднем 59 госпитализаций в день. За этот период на 20% снизилось также число пациентов с тяжелым ходом заболевания.

В среднем в день проводилось 9293 теста, при этом выявлялось в среднем 702 новых случая в день. Неделей ранее в сутки подтверждались в среднем 900 случаев.

Из всех проведенных тестов 22% или 14 453 теста связаны со скринингом в учебных заведениях, а 78% (50 595 тестов) были сделаны среди остального населения.

464 положительных случаев Covid-19 (9%) были выявлены в ходе скрининга в образовательных учреждениях.

Коэффициент репродуктивности Covid-19 на минувшей неделе снизился до 0,86 против показателя 1,05 на предыдущей неделе. В целом это свидетельствует о снижении распространенности инфекционного заболевания в обществе, отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний.

56,5% (2776 человек) из всех инфицированных на прошлой неделе не были вакцинированы от Covid-19 или еще не прошли курс вакцинации, а 43,5% (2140 человек) были вакцинированы.

Средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 по Европейскому союзу и Европейской экономической зоне вырос за неделю до 742,1 случая на 100 000 населения по сравнению с 612,2 случая неделей ранее. В то время как в Латвии в настоящее время он составляет 632,9 случая по сравнению с зафиксированным неделю назад — 749,2.

В Эстонии на прошлой неделе этот показатель также снизился с 895,5 до 696,6 случая, а в Литве — со 1008,9 до 876,9 случая.