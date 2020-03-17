Число заболевших коронавирусом в Латвии выросло до 60, среди них есть ребенок из детского сада

Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) получил информацию о еще 11 заболевших COVID-19. Таким образом, их количество выросло до 60.

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Среди заболевших — ребенок, который посещал детский сад Saimīte в Пиньки. Детский сад будет закрыт на дезинфекцию, а его руководство получит все необходимые инструкции.

В тот момент, когда у ребенка проявились симптомы коронавируса, детский сад он не посещал, поэтому риск, что от него могли заразиться другие дети, невелик.

Руководитель детского сада Инга Эрдмане-Хермане подтвердила агентству LETA, что этот ребёнок последний раз был в детском саду 12 марта, ещё до того, как было принято решение об обязательных расписках от родителей о том, что они не посещали опасные зоны.

Она не знала, что ребёнок заболел, и не знает, в какой стране он был. Информацию о том, что в её учреждении есть заболевший, она получила сегодня от ЦКПЗ.

Сейчас выясняются все контактные персоны новых заболевших. Родителей, дети которых ходили в детский сад в Пиньки, призывают сразу звонить 113, если у детей появились симптомы коронавируса.