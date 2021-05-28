Число жителей Латвии продолжает снижаться, рижане продолжают покидать Ригу

Согласно переписи населения, в начале 2021 года в Латвии проживали 1 893 000 жителей, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Это на 0,76% или 14,5 тысячи меньше, чем годом ранее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За 10 лет число жителей Латвии сократилось на 177 000, примерно столько же людей проживает в Даугавпилсе, Лиепае и Резекне, вместе взятых.

В 2019 году население сократилось на 0,64%, а в 2020 году темп сокращения увеличился до 0,76%. Главной причиной был отрицательный естественный прирост, ответственный за 0,59% снижения, затем идет миграция - 0,17%, передает ЦСУ.

Ведомство отмечает, что в последние четыре года влияние отрицательного прироста населения существенно превышает миграцию. В прошлом году в Латвии родились 17,6 тысячи детей и это самый низкий показатель рождаемости за последние 100 лет. Умерли 28,9 тысячи человек, то есть смертность превысила рождаемость на 11,3 тысячи. ЦСУ отмечает, что смертность резко выросла в ноябре и декабре 2020 года.

В целом в Латвии наблюдается самое сильное сокращение населения из стран Балтии, указывает ЦСУ. В Эстонии за год число жителей выросло на 1,2 тысячи за счет положительного миграционного сальдо. В Литве число жителей выросло на 1,1 тысячу, также за счет миграции.

Рижане по-прежнему покидают столицу

Что касается распределения жителей по регионам, то прирост населения по-прежнему наблюдается вблизи Риги, отмечает ЦСУ. В Риге и её окрестностях живут больше половины населения Латвии - 52%.

В 2020 году в окрестностях Риги прирост населения составил 0,9% или 3,4 тысячи человек. В Риге число жителей сократилось на 6,5 тысяч. ЦСУ объясняет, что жители Риги по-прежнему часто переезжают жить в близлежащие самоуправления. За 10 лет Рига потеряла 45 тысяч жителей, а число жителей близлежащих самоуправлений выросло на семь тысяч.

В целом в Риге проживают 32% населения Латвии. Больше всего рижан живут в Пурвциемсе - 54 тысячи, затем идут Кенгарагс, Иманта и Плявниеки с 41 - 45 тысячами жителей.