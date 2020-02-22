Члены НКП переизбрали председателем партии Борданса

Члены Новой консервативной партии (НКП) сегодня выразили доверие председателю правления, министру юстиции Янису Бордансу, который и в дальнейшем будет возглавлять партию.

В субботу состоялось заседание совета НКП. Борданс был единственным кандидатом на должность председателя партии. За него проголосовали 248 участников заседания.

Не произошло больших изменений также в правлении партии — посты в нем сохранили три из четырех членов. К депутатам Сейма Юте Стрике, Юрису Юрашсу и Кришьянису Фелдмансу присоединится парламентарий Гатис Эглитис.

В партии сейчас 1160 членов, в течение года их количество увеличилось на 87 человек.