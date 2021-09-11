ЧП на военных учениях Namejs 2021: пострадали трое военнослужащих сил союзников

В минувшую пятницу во время военных учений Namejs 2021, которые проходят на Адажском полигоне, в результате несчастного случая пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспарс Галкинс.

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По его словам, пострадавшие военные доставлены в лечебное учреждение. Один из них после осмотра выписан из больницы, двое других продолжат лечение в стационаре. Их состояние характеризуется как стабильное.

Как отметил Галкин, по данному факту ведется расследование. Родственники пострадавших извещены о несчастном случае.

Ранее уже сообщалось, что военные учения Namejs 2021 будут продолжаться на территории Латвии вплоть до 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран.