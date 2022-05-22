Чрезвычайная ситуация в приграничных с Беларусью краях продлена до 10 августа
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Сейм поддержал решение правительства Латвии о продлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе еще на три месяца, до 10 августа.

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Изменения предусматривают продлить в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс чрезвычайную ситуацию с 10 мая до 10 августа 2022 года, сообщает пресс-служба парламента Латвии.

Чрезвычайная ситуация на юго-востоке Латгале, около государственных границ Латвии и Беларуси, было объявлено в августе прошлого года с учетом стремительного роста числа случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской и литовско-белорусской границ.

Летом 2021 года правительство Латвии впервые объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью - с 11 августа по 10 ноября. Позже Кабмин несколько раз продлевал ЧС сроком на три месяца - до 10 февраля, до 10 мая, теперь - до 10 августа.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки власти Беларуси с весны прошлого года предприняли попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу. Большинство нелегалов направляли в границе в качестве туристов из Ирака.

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