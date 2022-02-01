Чрезвычайная ситуация в приграничных с Беларусью регионах продлена до 10 мая
Foto: Edgars Grundšteins

Кабинет министров без дискуссий решил продлить режим чрезвычайной ситуации из-за напряженной ситуации на латвийско-белорусской границе. Режим ЧС будет по-прежнему действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

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МВД указывает, что с 20 августа по 20 января этого года за попытку незаконного пересечения границы были задержаны 4 962 человека. С 13 декабря число нарушителей, пытающихся пересечь границу нелегально возросло, и конкретно в этот период были задержаны 2043 человека.

Министерство отмечает, что столь быстрый рост количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы связан с изменением тактики нелегальных мигрантов. С 13 декабря граждане третьих стран пытаются незаконно пересечь границу небольшими группами от трех до 12 несколько раз в день и в разных местах.

По данным МВД, прогнозируемое финансирование на три месяца 2022 года для покрытия дополнительных расходов на продление чрезвычайной ситуации составляет 3,888 млн евро.

Прошлым летом правительство объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, но позже продлило его до 10 февраля этого года.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режим Лукашенко с весны прошлого года предпринял попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу. Большинство нелегалов направляли в границе в качестве туристов из Ирака.

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