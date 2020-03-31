Чрезвычайное положение в Латвии, скорее всего, продлят до трех месяцев

Предполагая, что вспышка Covid-19 может продолжаться и следующий месяц, на следующей неделе правительство примет решение о дальнейших шагах и о продлении чрезвычайного положения на срок до трех месяцев, сообщила журналистам во вторник министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она добавила, что такой подход поддерживает и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Учитывая, что латвийцы вернулись из стран, где уровень заражения выше, "нам нужно считать дважды по две недели, в течение которых мы можем ждать вспышки заболевания", сказала министр.

Закон о чрезвычайных положениях предусматривает сейчас одно продление на три месяца, и, по мнению Винькеле, это и нужно сделать.

При этом министр подчеркнула, что в случае улучшения ситуации в стране правительство имеет право отменить чрезвычайное положение в любой момент.