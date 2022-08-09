Чрезвычайную ситуацию у границы с Беларусью продлят до 10 ноября

Во вторник, 9 августа, правительство на закрытом заседании поддержало продление чрезвычайной ситуации у границы с Беларусью до 10 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Учитывая возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Режим ЧС вступил в силу 11 августа прошлого года, и до сих пор его несколько раз продлевали. Последний раз он продлевался до 10 августа этого года.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили, что с 10 августа 2021 года в целом предотвращено 6777 попыток незаконного пересечения государственной границы.

Хотя количество лиц, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу, уменьшилось, пограничники по-прежнему выявляют такие случаи. В мае было предотвращено 20 попыток незаконного пересечения границы, в июне — 96, а в июле — пять попыток.

Важным фактором, который следует учитывать, является война, начатая Россией в Украине, которую также поддерживает Беларусь. Поэтому есть основания для настороженности в отношении снижения числа нелегальных пересечений латвийско-белорусской границы.

Информация о незаконном пересечении границы с территории Беларуси также продолжает поступать из Литвы и Польши. Наблюдение за латвийско-белорусской границей в усиленном режиме продолжится.

Также важно отметить, что Польша завершила строительство постоянного забора на границе с Беларусью, а на литовско-белорусской границе уже ведется строительство такого ограждения.

В свою очередь, в ближайшее время также планируется начать строительство постоянного забора на латвийско-белорусской границе. Поэтому существует вероятность, что Беларусь может воспользоваться ситуацией, пока ограждение не установлено, и увеличить количество нелегальных иммигрантов.

Также необходимо обеспечить единые скоординированные международные действия в отношении такого незаконного пересечения государственных границ, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью.

Поправки МВД также предусматривают, что пограничникам, сотрудникам полиции и Службы государственной безопасности, привлеченным к охране границы, за работу в условиях повышенного риска и стресса будет начисляться премия в размере до 50% от их часовой ставки.

Расходы, связанные с доплатой, будут покрываться из средств госбюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.