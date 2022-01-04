Чрезвычайную ситуацию в Латвии планируют продлить до 28 февраля

В связи с ростом распространения нового штамма коронавируса "омикрон" чрезвычайную ситуацию в стране планируют продлить до 28 февраля. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после собрания с правительственными партиями.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки количество новых заражений увеличилось почти на треть.

В связи с продлением ЧС также планируется продолжить оказывать поддержку предпринимателям, пострадавшим от ограничений.

Обязательным требованием может стать ношение именно медицинских (одноразовых) масок или респираторов FFP2.

Когда в стране будет достаточное количество этих респираторов, планируется ввести обязательное требование носить их в местах повышенной опасности — например, в общественном транспорте.

В четверг правительство планирует принять решение о сроке годности сертификатов о вакцинации против Covid-19. В случае с вакциной Janssen это срок будет короче, для остальных вакцин — девять месяцев.

"Вакцинация — это как зарядка телефона — аккумулятор со временем садится. Так и вакцины — они защищают от тяжелого течения болезни и смерти, но со временем их эффективность падает, поэтому нужно заряжать аккумулятор вакцинации. Это можно сделать при помощи бустера", — заявил премьер Кариньш.

Уже сообщалось, что в Латвии до 2 января констатировано 644 случая заражения "омикроном". На данный момент чрезвычайная ситуация в силе до 11 января, решение о продлении ЧС должно принять правительство.