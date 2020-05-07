Чтим самопожертвование солдат, но напоминаем о полувековой власти коммунистов. Заявление президентов стран Балтии насчет 8 мая

В пятницу, 8 мая, исполняется 75 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. В совместном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Литвы Гитанаса Науседы отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников, которые 8 мая 1945 года низложили нацистский режим, освободив многие страны Европы от оккупации и покончив с ужасами Холокоста.

Главы стран Балтии напоминают, что для народов Центральной и Восточной Европы разгром нацистской Германии, к сожалению, не означал наступления свободы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу.

"Центральная и восточная часть мирового континента почти на полвека осталась под властью коммунистов. Советский Союз использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль", — говорится в совместном заявлении, в котором выражается благодарность тем более чем 60 государствам, которые никогда не признавали советскую оккупацию в Эстонии, Латвии и Литве.

Сегодня страны Балтии являются неотъемлемой частью Европейского Союза и НАТО, но трагических событий прошлого забывать нельзя: "Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов. Международная безопасность требует постоянного соблюдения международного права и установленных норм, а также территориальной целостности всех суверенных государств и безусловного уважения права организации собственной безопасности и вступления в объединения и союзы", — говорится в совместном заявлении. "НАТО по-прежнему является основой коллективной безопасности наших стран, и трансатлантическая связь имеет жизненно важное значение с точки зрения безопасного и стабильного будущего Европы. Мы верим, что ценности западной демократии и наше единство гарантируют будущее стран Балтии и всех народов Европы", — подчеркнули государственные главы Эстонии, Латвии и Литвы.

Заявление президентов стран Балтии от 8 мая



Мы, президенты Эстонии, Латвии и Литвы, отмечаем 75 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе и чтим память всех жертв и самопожертвование солдат союзников, которые 8 мая 1945 года низложили нацистский режим, освободив многие страны Европы от оккупации и покончив с ужасами Холокоста.

После войны для признания необходимости основанного на правилах международного порядка и всестороннего сотрудничества была создана Организация Объединенных Наций, призванная защищать мир, безопасность и общие ценности. Западная Европа начала проводить в жизнь представление о единой и свободной Европе, основанное на мире, демократии, принципах правового государства и правах человека. Краеугольными камнями новой Европы стали Европейский Союз, НАТО и Римский договор.

Для народов Центральной и Восточной Европы окончание Второй мировой войны, к сожалению, не означало наступления свободы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу.

Два беспощадных диктатора — Гитлер и Сталин — поделили Европу на регионы влияния между нацистской Германией и Советским Союзом на основании секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года Советский Союз на основании этого пакта и договора о дружбе и границе между Германией и Советским Союзом оккупировал и аннексировал Эстонию, Латвию и Литву.

Центральная и восточная часть мирового континента почти на полвека осталась под властью коммунистов. Советский Союз использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль.

Советская оккупация продолжалась до распада СССР, пока, благодаря спокойной и целенаправленной деятельности наших граждан, на нашей территории и в остальном мире в 1990-1991 году не была восстановлена независимость Эстонии, Латвии и Литвы. Через несколько лет после этого российские войска были выведены из наших стран.

Мы выражаем благодарность более чем 60 западным странам, которые не признали советскую оккупацию в наших странах de jure. Принятая Государственным департаментом США декларация Уэллеса заложила 23 июля 1940 года основу политики непризнания.

Сегодня наши государства являются неотъемлемой частью Европейского Союза и НАТО. Но трагических уроков прошлого забывать нельзя. Мы подчеркиваем важность правды и достоверности. Искажение исторических событий Второй мировой войны и последовавшего за ней расчленения Европы является достойной сожаления попыткой пересмотреть историю и поставить под сомнение основы базирующегося на правилах современного международного порядка.

Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов. Международная безопасность требует постоянного соблюдения международных правовых актов и установленных норм, а также территориальной целостности всех суверенных государств и безусловного уважения права организации собственной безопасности и вступления в объединения и союзы. Мы еще раз подчеркиваем, что НАТО по-прежнему является основой коллективной безопасности наших стран, и трансатлантическая связь имеет жизненно важное значение с точки зрения безопасного и стабильного будущего Европы.

Мы верим, что ценности западной демократии и наше единство гарантируют будущее стран Балтии и всех народов Европы.





