Что делать, если из-за работы невозможно вовремя получить вторую прививку?
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жители, рискующие не получить вторую прививку вовремя по объективным причинам, могут подать заявку на прививку однодозовой вакциной Janssen, сообщает LSM.lv.

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Один из слушателей Латвийского радио обратился с вопросом - может ли он получить прививку вакциной Janssen, так как он работает дальнобойщиком и вторую дозу сможет получить не раньше, чем через три месяца.

Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда ответила, что у вакцины AstraZeneca интервал между прививками составляет 12 недель, поэтому житель может привиться этой вакциной. Если же человек не может получить вторую прививку в указанный период, то бюро призывает позвонить по номеру 8989, объяснить ситуацию и уточнить, где его могут привить вакциной Janssen.

Стразда отметила, что вакцину Janssen государство планирует использовать для вакцинации жителей, связь с которыми ограничена. Например, для вакцинации на дому, вакцинации заключенных и клиентов приютов.

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