Что делать, если из-за работы невозможно вовремя получить вторую прививку?

Жители, рискующие не получить вторую прививку вовремя по объективным причинам, могут подать заявку на прививку однодозовой вакциной Janssen, сообщает LSM.lv.
Один из слушателей Латвийского радио обратился с вопросом - может ли он получить прививку вакциной Janssen, так как он работает дальнобойщиком и вторую дозу сможет получить не раньше, чем через три месяца.
Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда ответила, что у вакцины AstraZeneca интервал между прививками составляет 12 недель, поэтому житель может привиться этой вакциной. Если же человек не может получить вторую прививку в указанный период, то бюро призывает позвонить по номеру 8989, объяснить ситуацию и уточнить, где его могут привить вакциной Janssen.
Стразда отметила, что вакцину Janssen государство планирует использовать для вакцинации жителей, связь с которыми ограничена. Например, для вакцинации на дому, вакцинации заключенных и клиентов приютов.