Что делать, если стал контактным лицом, а симптомов нет? Уточнены условия карантина для школьников

Впредь учащиеся дошкольных образовательных учреждений, которые были определены в качестве контактных лиц, смогут не соблюдать домашний карантин, чтобы продолжать участвовать в учебном процессе очно. Также больше не будет необходимости делать тест, чтобы продолжить очное образование.

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Однако, если контакт с зараженным человеком будет связан со случаем Covid-19 в домохозяйстве, тогда ребенок сможет вернуться на очное обучение только в том случае, если с момента контакта с инфицированным прошло не менее 10 дней. Также домашний карантин, который начался с момента последнего контакта с инфицированным человеком, можно будет закрыть с помощью лабораторного теста, сделанного не ранее чем на седьмой день после контакта с заболевшим.

Эти условия также распространяются на занятия по интересам или профессиональные образовательные программы для детей дошкольного возраста.

Ученики основных и средних образовательных учреждений, в том числе профессиональных образовательных программ и программ по интересам, а также сотрудники школ или ассистенты учащихся могут не соблюдать карантин. Для очного участия в образовательном процессе им необходимо пройти рутинное тестирование в соответствии с алгоритмом Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Это условие вступило в силу в понедельник, 14 февраля. Оно не относится к реализации программ дополнительного профессионального образования и повышения профессиональной квалификации.

Министерство образования и науки обращает внимание на изменения в связи со случаями, когда контакт с инфицированным связан со случаем Covid-19 в домохозяйстве и этот контакт продолжается. В этих случаях учащийся или сотрудник образовательного учреждения может продолжить очную учебу, если проводится плановое тестирование в соответствии с алгоритмом SPKC. Это условие не относится к реализации программ дополнительного профессионального образования и повышения профессиональной квалификации.

Более подробная информация об условиях соблюдения карантина доступна на сайте SPKC. МОН напоминает, что совершеннолетние учащиеся и законные представители несовершеннолетних детей имеют право проинформировать учебное заведение, если ребенок заболел коронавирусом, находится на изоляции, карантине или самоизоляции. Также следует помнить, что очное посещение учебного заведения разрешено только при отсутствии симптомов.

При этом учащийся, сотрудник образовательного учреждения или ассистент школьника вправе не выезжать на место реализации образовательной программы в период домашнего карантина.

Также по-прежнему возможно заключение карантина, начатого сразу после контакта с инфицированным человеком, с проведением лабораторного теста не ранее чем на седьмой день, если результат отрицательный.

Новые требования распространяются и на уже начатый домашний карантин. Это значит, что после вступления в силу изменений школьники, которые сейчас находятся на домашнем карантине (за исключением учащихся дошкольных образовательных учреждений, если контакт с инфицированным связан со случаем Covid-19 в домохозяйстве и этот контакт продолжается), могут вернуться к очному обучению. Тест для возвращения к очной форме образовательного процесса не понадобится.