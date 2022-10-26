Что делать гражданам РФ, которые теряют в Латвии постоянный вид на жительство? Разъясняет УДГМ

1 сентября 2023 года постоянные виды на жительство граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии, станут недействительными. Чтобы получить новый — нужно подтвердить владение госязыком и наличие доходов. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) информирует, что делать таким российских гражданам, чтобы не потерять право проживать в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

То, что 1 сентября все постоянные виды на жительство для этой категории граждан России станут недействительными, сказано в 8-м пункте 24-й статьи Иммиграционного закона. Соответствующие поправки утвердил еще 13-й Сейм.

В Латвии, по данным УДГМ, насчитывается около 28 тысяч таких граждан России.

Какие документы нужно предоставить

Гражданин России (бывший гражданин или негражданин Латвии), чтобы не потерять статус постоянного жителям, МОЖЕТ до 1 сентября 2023 года получить новый постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя Европейского союза.

Управление по делам гражданства и миграции разъясняет, как это сделать:

Чтобы запросить статус постоянного жителя ЕС, в УДГМ надо подать заявление (послать по обычной почте с заверением обычной подписью или же в электронном виде с заверением электронной подписью). Требуется предоставить следующие документы:

заявление пишется в свободной форме;

нужно приложить копию паспорта

документ, подтверждающий, что сдан экзамен на владение государственным языком (категория А2, документ выдан не ранее 1 февраля 2001 года) или же документ, подтвеждающий, что экзамен сдавать не надо.

В 7-м пункте Правил Кабинета министров Nr.157 от 8 марта 2022 года "Об объеме знаний государственного языка и порядке проверок владения государственным языком" (вступают в силу 1 января 2023 года) говорится, что экзамен не сдают следующие лица:

получившие основное, среднее или высшее образование на латышском языке на аккредитованных программах (подтверждением может быть диплом, аттестат, сертификат, справка из учебного заведения);

освоившие аккредитованную программу образования нацменьшинств и сдававшие централизованный экзамен по латышскому языку в 9-м или 12-м классе, о чем свидетельствует сертификат об основном или среднем образовании;

успешно сдавшие в Европейской школе экзамен бакалавриата по латышскому языку, что подтверждает Министерство образования и науки.

лица, у которых есть функциональные нарушения здоровья или которым поставлены диагнозы, упомянутые во 2-м приложении Правил Кабинета министров Nr.157 от 8 марта 2022 года "Об объеме знаний государственного языка и порядке проверок владения государственным языком"

лица, которые не достигли 15 лет.

лица старше 75 лет.

Также необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие финансовых средств в размере минимальной зарплаты (500 евро) в месяц в течение последних 12 месяцев или свидетельство о том, что присуждена пенсия в Латвии.

Сколько нужно заплатить

Перед тем, как подать документы, нужно произвести уплату госпошлины:

за рассмотрение заявки в течение 90 дней — 70 евро;

за рассмотрение заявки в течение 45 дней — 140 евро;

за рассмотрение заявки в течение 10 рабочих дней — 210 евро.

В перечислении нужно указать цель: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Далее указать имя и фамилию.

Указать получателя: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138

Учреждение получателя: Valsts kase, kods TRELLV22

Номер счета.: LV37TREL1060140918500

Сколько в Латвии таких граждан России

Управление по делам гражданства и миграции предупреждает, что проверка каждого заявления требует времени, поэтому просит граждан России подавать такие заявления своевременно.

По ситуации на 28 сентября в Латвии было 18 691 женщин и 9 765 мужчин, которые приняли гражданство России, будучи сначала гражданами или негражданами Латвии. Известно, что 4 440 женщин и 2 557 мужчин старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена по госязыку.

В категорию тех, кто должен сдавать экзамен (или же предоставить свидетельство о том, что экзамен уже сдан) попадают 13 305 женщин и 5 739 мужчин в возрасте 51-75 лет, а также 908 женщин и 1431 мужчин в возрасте 18-50 лет. Гражданство России получили также 38 девочек и 38 мальчиков младше 18 лет.