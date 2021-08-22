Что происходит с сертификатом, если вакцинированный человек заболел Covid-19

Количество вакцинированных среди зараженных Covid-19 не превышает 13-14%, утверждает Центр профилактики и контроля заболеваний. И все же это случается. Портал Delfi попросил Бюро проекта вакцинации Минздрава рассказать, как в таких случаях действовать людям и что происходит с сертификатом о вакцинации?

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Выявить бессимптомное заражение Covid-19 у человека с "зеленым сертификатом" шансов немного — ему практически нигде не надо сдавать тестов. Как известно, в случае со штаммом "дельта" инфицирование все же возможно, но болезнь, как правило, протекает в легкой форме, без госпитализации. К тому же такой человек намного реже заражает других. Тем не менее он не может посещать публичные мероприятия и путешествовать — ему, как и невакцинированному, положена изоляция в отдельном, хорошо проветриваемом помещении с отдельным санузлом.

Во время карантина зараженному также нельзя контактировать с незараженными людьми, покидать место изоляции и принимать гостей. Каждый день надо связываться со своим семейным врачом (в критической ситуации звонить 113). Использовать маску, если вместе с зараженным живет еще кто-то. Также надо пользоваться отдельным полотенцем, столовыми принадлежностями, постельным бельем и другими вещами.

Принимая решение об окончании изоляции, семейный врач руководствуется такими принципами:

если болезнь проходит полностью бессимптомно , то изоляцию можно прекратить через 10 дней после лабораторного подтверждения инфицирования;

, то изоляцию можно прекратить через 10 дней после лабораторного подтверждения инфицирования; если болезнь проходит в легкой или среднетяжелой форме , то изоляцию можно прекратить через 10 дней с ее начала, но с условием, что симптомы ОРЗ не наблюдаются минимум три дня;

, то изоляцию можно прекратить через 10 дней с ее начала, но с условием, что симптомы ОРЗ не наблюдаются минимум три дня; если болезнь проходит в тяжелой форме, то изоляцию можно прекратить через 20 дней с начала заболевания, но с условием, что симптомы ОРЗ не наблюдаются минимум три дня.



Технически никаких изменений в сертификате о вакцинации у такого заболевшего не появится. Однако, если Госполиция обнаружит, что человек, который должен быть на изоляции, пользуется сертификатом для посещения мероприятий или поездок за границу, она вправе применить наказание, как к нарушителю изоляции, сообщила глава пресс-службы Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

Впоследствии, когда "карантин" закончится, человек может снова использовать свой бессрочный сертификат о вакцинации (а не полугодовой, о перенесенном заболевании), ведь он по-прежнему привит.

Как действовать членам семьи заболевшего, у которых есть сертификат о вакцинации? "В течение семи дней вакцинированные члены семьи должны пройти тестирование — желательно как можно ближе к седьмому дню, — уточняет пресс-секретарь проекта Бюро вакцинации Инга Васильева. Если результат не показывает болезнь Covid-19, то можно продолжить обычный распорядок дня, но если результаты анализов позитивные, то надо садиться на самоизоляцию.