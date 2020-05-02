Чтобы не было лазеек: Левитс вернул на доработку закон о запрете советской и нацистской формы

Президент Латвии Эгил Левитс отправил в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону о публичных мероприятиях, запрещающие символику и форменную одежду тоталитарных режимов. По мнению президента, в законе есть лазейки. В частности, ему не нравится пункт о том, что самоуправления могут принимать решение о том, разрешать ли символику на определенном мероприятии.

Президент попросил Сейм исправить некоторые неточности формулировок, которые могут привести к двоякой трактовке закона. По мнению Левитса, должен быть составлен полный список исключений, когда форма разрешена, потому что формулировка "если цель использования не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием преступных деяний" может пониматься по-разному.

Кроме того, считает президент, нельзя разрешать самоуправлениям принимать решение о том, допустима ли форма и символика на том или ином мероприятии. Каждое самоуправление может решить по-своему, а разночтений в этом вопросе быть не должно.

Также президент предложил добавить пункт о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы мероприятия, но и участники и зрители.

Как ранее сообщалось, Сейм в окончательном чтении запретил носить советскую и нацистскую форму. На публичных мероприятиях нельзя будет появляться в форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии — в том числе стилизованной.

Запрет касается не только военной формы, но и формы органов поддержания порядка (репрессивных учреждений).

Запрещено также использование отдельных элементов форменной одежды — опознавательных знаков, кокард, погон и т.п. — которые позволят однозначно идентифицировать упомянутые военные силы или репрессивные органы.

Также запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик и нацистской Германии, свастики, серп и молот и пятиконечная звезда.

Исключение оставлено для случаев, когда ношение формы не связано с прославлением тоталитарных режимов (например, съемка фильма) и получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которой планируется проведение такого мероприятия.

Подавая заявление на согласование мероприятие, нужно будет указать, какие из запрещенных символов будут использоваться, а самоуправление должно будет согласовать разрешение со Службой госбезопасности.

Штраф за нарушение закона для физических лиц составит 350 евро, для юридических — 2900 евро.