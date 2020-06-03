Чтобы не продлевать ЧС, Сейм должен присвоить статус "высокой срочности" новым законам о Covid-19

Чтобы не пришлось продлевать чрезвычайное положение, Сейм должен присвоить статус "высокой срочности" новым законам о Covid-19, чтобы они могли вступить в силу до окончания чрезвычайного положения 9 июня.

Правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении.

Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить самое позднее в понедельник, 7 июня.

Для этого предусмотрена процедура, когда Сейм устанавливает срочность закона не менее чем двумя третями голосов. В этом случае президент должен провозгласить закон не позже чем на третий день после того, как получил его.

Законопроект об управлении распространением инфекции "Covid-19" определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены чрезвычайного положения.

У оппозиционных депутатов данные законопроекты вызывают определенные опасения. Лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что правительство предоставляет себе в обход парламента слишком широкие полномочия.