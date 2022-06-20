Чтобы получить 100 млн евро на зарплаты педагогам, придется закрыть сельские школы всех уровней

Чтобы латвийские самоуправления получили дополнительно 100 млн евро на обеспечение зарплат педагогам согласно нормативным актам, придется закрыть сельские школы всех уровней. С таким заявлением выступил Латвийский союз самоуправлений.

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Как сообщили агентству LETA в организации, такие расчеты произведены на основании неоднократным заявлениях Министерства образования и науки о финансовых выгодах от оптимизации школьной сети.

Сейчас в Латвии 254 сельских школ или школ в пригороде Риги — начальных, основных, средних. Во всех этих школах трудятся 7538 работников. Получается, указывает Латвийский союз самоуправлений, чтобы получить упомянутые Министерством образования и науки 100 млн евро, нужно закрыть все сельские школы и школы в пригородах столицы.

"Дети с первого по шестой класс должны учиться как можно ближе к месту жительства, поэтому таким образом невозможно получить дополнительное необходимое финансирование. Так как это исключит возможность получения детьми образования неподалеку от места жительства", — сказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

К тому же, организация, отмечает, что это бы привело и к опустошению сельских регионов страны. Если ребенку придется потратить около полутора часов на дорогу до школы, находящейся в 50 километрах от дома, то семья решит переехать из сельской местности в город.

Каминскис считает, что в условиях нестабильной геополитической ситуации усиление эффекта маргинализации в приграничных регионах ЕС к тому же ведет к рискам национальной безопасности.

Латвийский союз самоуправлений напоминает, что сеть примерно 70% муниципальных школ уже упорядочена. Это сделано в Елгаве, Лиепае, Резекне, Юрмале и Вентспилсе, Салдусском, Смилтенском, Кулдигском, Добельском, Ропажском, Сигулдском, Адажском и Марупском и других краях.

Адажское и Марупское самоуправления сталкиваются и с другими вызовами — нехваткой педагогов и переизбытком учащихся в школах, что уже не соответствует гигиеническим требованиям. В большинстве городах также наблюдается дефицит учителей. В общей сложности не хватает более чем 1000 педагогов.

Латвийский союз самоуправлений и ранее обращал внимание на то, что план Министерства образования и науки не повышать или заморозить на три года зарплаты педагогам фактически означает, что государство перекладывает ответственность на муниципалитеты.

По плану министерства, финансирование на повышение зарплат с 2022 по 2025 годы не предусмотрено. По мнению Латвийского союза самоуправлений, государство должно выделять средства на повышение зарплат учителям, а муниципалитеты — выделять из своих бюджетов деньги на технический персонал школ и содержание зданий учебных заведений.