Чтобы прочитать, нужна лестница. Почему правила парковки у Центрального рынка так высоко?

Нередко на частных парковках таблички с правилами пользования платной стоянкой расположены так высоко, что прочитать их крайне сложно. Например, такая ситуация сложилась у рыбного павильона на Рижском Центральном рынке. Чтобы прочитать, что там написано, нужно брать с собой лестницу, иронизирует передача 4. studija на Латвийском телевидении. Об этом пишет lsm.lv.

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Руководитель по общественным отношениям SIA Rīgas nami Иво Киршблатс рассказал, что территории вокруг рынка сдаются в аренду частному предпринимателю. "Они платят арендную плату, и мы в их бизнес не вмешиваемся. Если бы нам самим нужно было заниматься этими парковками - следить, убирать, то это обязательно бы сказалось на общем бюджете Центрального рынка", - указал Киршблатс. Он отметил, что управляющий Центральным рынком может обратиться к компании, отвечающей за парковки с просьбой поменять месторасположение таблички с правилами, однако наказывать частного предприниматели за невыполнение этой просьбы SIA Rīgas nami не могут.

В свою очередь, руководитель отдела коммуникации Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане рассказала, что правила должны быть хорошо видны и находиться в удобном месте, чтобы жители, в том числе, имеющие трудности с передвижением или проблемы со зрением, тоже могли их прочитать, понять и следовать им.

PTAC довольно часто получает жалобы о штрафах за парковку, которые были выписаны только по причине того, что правила было сложно прочитать. Правда, претензий относительно парковки на Центральном рынке еще не было. В большинстве случаев после подключения PTAC штрафы были уменьшены.

Передача 4. studija связалась с управляющим парковкой на Центральном рынке, компанией SIA Park Expert. Там указали, что табличка с правилами установлена так высоко, потому что предприятие уже несколько раз сталкивалось с недобросовестными действиями — то табличку поломают, то закрасят или как-то еще испортят. "Чтобы решить эту проблему, мы заказали таблички большего размера", - указали в компании.