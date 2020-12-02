Чтобы проконтролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно
Foto: LETA

Чтобы проконтролировать новые ограничения из-за Covid-19, полицейским придется работать сверхурочно, но вопрос о привлечении армии внутри страны пока в повестке дня не стоит, рассказал агентству ЛЕТА начальник Главного управления полиции порядке Государственной полиции Нормунд Крапсис.

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Дополнительные ресурсы Госполиции будут направлены в приграничные регионы, чтобы в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной (ГПО) контролировать заполнение анкет въезжающими в Латвию людьми.

Крапсис признал, что, если сверхурочная работа продлится долго, полиции будет сложно и придется перепланировать ресурсы, потому что контрольные меры нужны не только на границе, но и внутри страны. Полицейским сверхурочная работа будет компенсирована выходными или в денежном выражении.

В приграничных регионах полиции могут помогать земессарги, но вопрос о привлечении армии пока не стоит.

Представитель ГПО Кристине Петерсоне сообщила, что контроль иммиграции на отдельных приграничных дорогах будет усилен, и ГПО, как и весной, обратилась к министру обороны и командующему Национальными вооруженными силами за помощью.

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LETA

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