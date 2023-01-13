Чударс: у Латвии пока не будет проблем из-за взрыва газопровода в Литве

Взрыв газопровода в Литве на данный момент не создает проблем для снабжения газом потребителей в Латвии, заявил LETA министр климата и энергетики Раймондс Чударс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для Литвы авария на магистральном газопроводе чувствительна, поскольку он используется для поставок сжиженного газа в Латвию из Клайпеды, заявил Чударс. С учетом имеющихся в Инчукалнском газохранилище резервов и сравнительно теплой зимы на данный момент проблем с поставкой газа для латвийских потребителей нет.

Министр отметил, что по имеющейся в его распоряжении информации, причины аварии имеют технический характер. На ликвидацию последствий, по предварительной информации, может потребоваться несколько недель.

В пятницу вечером Чударс связался с министром энергетики Литвы Дайнюсом Кревисом, который подтвердил, что ремонт газопровода займет 1-2 недели. При этом вторая параллельная ветка при взрыве не пострадала, и по ней поставки газа могут быть продолжены.

Компания AS Conexus Baltic Grid отмечает, что инцидент не сказался на обеспечении Латвии газом. Стране достаточно резервов подземного газохранилища в Инчукалнсе.

Ранее уже сообщалось, что вечером 13 января в деревне Пасвале Венкемис недалеко от Паневежиса произошел взрыв на газопроводе. Высота столба пламени достигала 50 метров, сообщает Delfi.lt. Власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Пострадавших, по данным пожарных, нет.

Газопровод, на котором произошла авария, используется для поставок газа в северную Литву и Латвию. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Возгорание удалось локализовать в 19 часов.