Чударс: в Министерстве климата и энергетики может быть около 50 сотрудников
Foto: DELFI

В новом Министерстве климата и энергетики может быть около 50 сотрудников, но точное число пока неизвестно. Об этом агентству LETA сообщил будущий министр климата и энергетики Раймондс Чударс ("Новое Единство").

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По его словам, уже понятно, что из Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) в новое министерство переведут департамент изменений климата, а из Министерства экономики — два департамента, связанные с энергетической политикой. Также могут перевести отдельных специалистов.

На вопрос, какое количество сотрудников может быть переведено из VARAM в Министерство климата и энергетики, Чударс ответил, что конкретное количество пока неизвестно, но, глядя на текущую структуру, их может быть около 50.

Что касается помещений для нового министерства, то этот вопрос должен быть адресован Госканцелярии, но пока речь идет о помещениях VARAM, сообщил Чударс.

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