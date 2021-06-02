Цифровой сертификат Covid-19 будет действителен только вместе с удостоверяющим личность документом

Цифровой сертификат Covid-19 будет действителен для использования только вместе с документом, удостоверяющим личность, сообщил на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В настоящее время со стороны Минздрава не предусмотрены никакие специальные дополнительные санкции за попытки недобросовестного использования сертификата. Павлютс напомнил, что законом уже предусмотрены санкции за несоблюдение эпидемиологических требований, а также за подделку документов.

"Если потребуется что-то конкретное в отношении сертификатов, то мы в сотрудничестве с Государственной полицией и Министерством внутренних дел обязательно будем работать над такими решениями", - сказал министрю

Директор компании-разработчика сертификатов "ZZ Dats" Эджус Жейрис также отметил, что в обязанности тех, кто проверяет сертификаты, входит проверка личности предъявителя сертификата. Если личность человека не подтверждается документами, это уже ответственность проверяющего.

Если даже человек распечатал свой сертификат и потерял его, не нужно беспокоиться о том, что его личные данные попадут в недобросовестные руки, поскольку сертификат содержит только минимальный набор данных: имя, фамилия и дата рождения. Персонального кода в сертификате нет, сказал Жейрис.

Директор "ZZ Dats" также обратился к тем, у кого есть распечатанный сертификат, чтобы люди всегда проверяли перед использованием сертификата, действителен ли он, либо по какой-либо причине отозван.

Как сообщалось ранее, с 1 июня в Латвии введены цифровые сертификаты Covid-19, чтобы люди могли подтвердить факт вакцинации от Covid-19, перенесенного заболевания или отрицательный результат теста. Свой цифровой сертификат можно получить на сайте "covid19sertifikats.lv".

С 15 июня начнется интеграция национального сертификата в единую систему сертификатов ЕС. В свою очередь с 1 июля цифровые сертификаты Covid-19 будут использоваться на всей территории Евросоюза.