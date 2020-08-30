ЦИК обратилась в СГБ в связи с непроштампованными конвертами на 97-м избирательном участке

Реагируя на информацию о том, что на 97-м избирательном участке на выборах Рижской думы, который находился в Рижской классической гимназии, избирателям для голосования было выдано значительное количество конвертов без печатей участковой комиссии, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после закрытия участков собрались на заседание, на котором было принято решение обратиться в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой провести проверку обстоятельств, сообщили в ЦИК.

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Разъяснения ЦИК по этому случаю должны будут предоставить председатели Рижской городской избирательной комиссии и участковой комиссии.

С учетом произошедшего ЦИК углубленно проверит протоколы подсчета результатов голосования с избирательных участков.

В соответствии с законом о выборах городских и краевых дум конверты с избирательными бюллетенями, которые не имеют печати комиссии соответствующего избирательного участка, считаются недействительными. На 97-м избирательном участке могло быть около 300 таких конвертов.

Руководитель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс пояснил, что непроштампованные конверты не будут учтены при подсчете голосов. Также их не предусмотрено вскрывать, но решение о такой необходимости может принять суд.

Как сообщалось, на 97-м избирательном участке голосующим раздали целую упаковку непроштампованных конвертов, которые при подсчете голосов будут признаны недействительными. По словам работников участка, количество таких конвертов может составить около 300.

Кокинс не уточнил, почему такая ситуация стала возможна, но отметил, что это, вероятно, человеческий фактор.