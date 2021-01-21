ЦИК объявила выборы самоуправлений 5 июня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила сегодня о проведении 5 июня выборов в самоуправления. Выборы пройдут в шести городах и 35 краях, сообщила представитель ЦИК Лаура Захарова.

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В этом году выборы в Рижскую думу не состоятся, потому что дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до выборов 2025 года.

В соответствии с законом о выборах в думу самоуправления количество депутатов должно соответствовать количеству жителей, зарегистрированных на административной территории соответствующего местного самоуправления в день объявления выборов.

В краях с населением до 30 000 человек будут избираться 15 депутатов, в краях с населением от 30 001 до 60 000 человек — 19 депутатов, в краях с населением более 60 000 человек — 23 депутата. В свою очередь в городах с населением до 50 тысяч человек в городской думе будет 13 депутатов, а в городах с населением более 50 тысяч человек — 15 депутатов.

На выборах в самоуправления избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке в своем избирательном округе. Для учета избирателей будет впервые использоваться электронный регистр.

Часы работы избирательных участков в день местных выборов в субботу, 5 июня, будут с 7:00 до 20:00. Избиратели также смогут воспользоваться возможностью проголосовать заранее — в понедельник, 31 мая, с 16 до 20 часов, в четверг, 3 июня, с 9 до 16 часов, в пятницу, 4 июня, с 13 до 20 часов.

В этом году впервые избиратели, имеющие право голоса на муниципальных выборах, но находящиеся за границей во время выборов, смогут подать заявку на голосование по почте из-за границы. Для участия в голосовании по почте необходимо зарегистрироваться заранее — с 27 марта по 24 апреля. Заявление подается на портале государственных услуг latvija.lv, с помощью электронной услуги Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в посольствах или представительствах Латвии, в ЦИК или используя официальный электронный адрес.

Если избиратель не может попасть на избирательный участок по состоянию здоровья, он сможет подать заявку на голосование по месту нахождения.

Право участвовать в местных выборах имеют граждане Латвии и государств-членов ЕС, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по месту жительства на административной территории соответствующего самоуправления не менее чем за 90 дней до дня выборов (7 марта этого года) или владеющие недвижимостью в соответствующем самоуправлении.

Избиратели смогут узнать свой край и избирательные участки с 27 марта с помощью электронной услуги УДГМ или позвонив в ЦИК. С 27 марта по 27 мая избиратели также смогут изменить избирательный участок онлайн или лично, если они захотят проголосовать в самоуправлении, где владеют недвижимостью.

Подача списков кандидатов в депутаты на выборы в самоуправления пройдет с 17 марта по 6 апреля.