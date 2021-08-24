ЦИК отклонил предложение партии Гобземса объявить референдум о добровольной вакцинации
Foto: F64

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала партии депутата Сейма Алдиса Гобземса "Закон и порядок" в объявлении сбора подписей для референдума о добровольной вакцинации, сообщает LETA.

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Партия предлагала прописать добровольность вакцинации и запрет на введение ограничений для непривитых в Конституции.

За отказ проголосовали шесть членов ЦИК, против были двое. Гобземс не участвовал в заседании комиссии.

Решение комиссии можно оспорить в департаменте административных дел Верховного суда.

Как уже сообщалось, по просьбе ЦИК оценку предложению партии высказал Омбудсмен Латвии, Юридическое бюро Сейма, Министерство юстиции и Министерство здравоохранения.

Обмудсмен считает, что проект поправок к Сатверсме нельзя считать полностью разработанным ни по форме, ни по содержанию, таким образом, проект не соответствует требованию подать полностью готовые поправки к Конституции. Аналогичное мнение высказало Министерство юстиции. Министерство здравоохранения сообщило, что не поддерживает поправки. Лишь Юридическою бюро Сейма указало, что не видит в поправках таких недостатков, которые мешали бы признать их полностью разработанными.

Партия предлагала указать в 111 статье Сатверсме, что принудительная вакцинация и установка ограничения для непривитых запрещена. Гобземс считал, что сбор подписей для проведения референдума является самым быстрым и эффективным способом остановить "принудительную вакцинацию".

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