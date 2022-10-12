ЦИК отклонила требования кандидатов в депутаты от "Согласия" пересмотреть результаты выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила заявления кандидатов в депутаты от партии “Согласие” Регины Лочмеле, Георгия Яковлева и Гундарса Удриса, в которых они призывали пересмотреть результаты выборов в 14-й Сейм, сообщает официальное государственное издание Latvijas Vēstnesis.

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Эти решения ЦИК можно обжаловать в Департаменте административных дел Верховного суда (ВС).

Кандидаты призывали отменить решения комиссий избирательных участков об утверждении результатов протоколов подсчета голосов и предпринять необходимые действия для обеспечения пересчета голосов за "Согласие". В случае отклонения этого призыва будет сделан дополнительный запрос на пересчет голосов в нескольких конкретных избирательных участках.

Кандидаты пояснили свои подозрения тем, что в нескольких протоколах избирательных участков члены избирательной комиссии не подписали каждую страницу первой части протокола и не сшили их между собой. В свою очередь, в ЦИК подчеркнули, что в соответствующей инструкции для сотрудников участков не предусмотрено, что член комиссии избирательного участка должен подписывать каждую страницу первой части протокола о подсчете голосов, а также не предусмотрено то, что первая часть протокола должна быть сшита.

Относительно незначительного нарушения ЦИК в своей аргументации ссылается на постановления Департамента административных дел Сената ВС, в том числе, что при оценке законности избирательного процесса, недостаточно установления нарушения в избирательном процессе. Необходимо оценивать суть и последствия конкретного нарушения. В ВС отметили, что нарушением, повлиявшим на результаты выборов, является действие, которое существенно повлияло на итоги выборов. То есть, если выясняется, что итоги выборов не отражают истинного (свободного) волеизъявления избирателей.

Как подчеркнули в ЦИК, не было выявлено, что при голосовании и подсчете голосов на выборах в 14-й Сейм имели место какие-либо нарушения законов, регулирующих проведение выборов и подсчет голосов, которые могли бы повлиять на результат подсчета голосов и быть основанием для отмены итогов выборов и повторного подсчета голосов. В решениях об отклонении заявлений ЦИК также отметила, что зявители не указывали на такие нарушения.

Как сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, "За стабильность!" — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.

"Согласие" набрало на выборах 4,81% голосов избирателей, поэтому для преодоления 5%-го барьера партии не хватило поддержки более 1700 избирателей.

"Согласие" на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, а также добивалось лучших результатов на парламентских выборах, но всегда оставалось в оппозиции. Весной этого года началось резкое падение рейтинга партии после того, как политическая сила осудила военное вторжение России в Украину.