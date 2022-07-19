ЦИК приглашает на работу на избирательных участках

В июле и августе в самоуправлениях можно подать заявку на участие в работе избирательных участков 14-го Сейма, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня.

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За работу на избирательном участке предусмотрена заработная плата, которая зависит от количества отработанных часов. Ставка вознаграждения до налогообложения (брутто) за один час работы председателя участковой избирательной комиссии — от 7,78 евро, секретаря комиссии — от семи евро, члена комиссии — от шести евро. Запланирована также компенсация расходов на питание в день выборов — восемь евро.

На своей домашней странице "cvk.lv" ЦИК обобщила сроки подачи заявлений, установленные избирательными комиссиями самоуправлений, на сайте также доступна форма заявления и информация о месте его подачи. Заявление о приеме на работу в избирательный участок должно быть подано в избирательную комиссию соответствующего самоуправления в установленный ею срок.

Право выдвигать представителей в участковую комиссию принадлежит группе избирателей, в состав которой входит не менее десяти избирателей, партиям или партийным объединениям, а также членам избирательной комиссии соответствующего муниципального образования.

Заявление на участие в работе участковой комиссии могут подать избиратели, владеющие латышским языком и имеющие образование не ниже среднего. В работе участковой комиссии не могут принимать участие депутаты, кандидаты в депутаты, податели списков кандидатов на выборы в 14-й Сейм, а также одно и то же лицо не может одновременно работать в нескольких избирательных комиссиях.

В основные обязанности сотрудников участковой комиссии входит обустройство помещения для голосования, организация процесса голосования, в том числе обеспечение голосования по месту нахождения избирателя, подсчет голосов. Кроме того, важной задачей является контроль за тем, чтобы каждый избиратель мог проголосовать свободно и беспрепятственно.

Очередные выборы в Сейм пройдут 1 октября, в субботу, с 7:00 до 20:00. На 66 избирательных участках по всей Латвии можно будет сдать бюллетень на хранение за несколько дней до дня выборов: в понедельник, 26 сентября, в четверг, 29 сентября, и в пятницу, 30 сентября, в определенное время.