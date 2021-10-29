ЦИК просит более двух миллионов евро для успешного проведения предстоящих выборов

Подготовка и проведение предстоящих выборов в Сейм 14-го созыва в октябре следующего года будут поставлены под угрозу, если в бюджете на 2022 год не будет найдено дополнительное финансирование для Центральное избирательной комиссии (ЦИК), в том числе для увеличения зарплаты участников избирательного процесса, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова.

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По расчетам ЦИК, для успешного проведения выборов в Сейм необходимы дополнительные 2 623 203 евро. Около трех четвертей этой суммы — 1 909 875 евро — требуется на компенсацию расходов на питание и оплату труда для муниципальных избирательных комиссий и комиссий избирательных участков.

В ЦИК пояснили, что без этого финансирования невозможно будет реализовать целенаправленные мероприятия для способствования участию и информирования избирателей, выплачивать конкурентоспособную зарплату сотрудникам избирательных участков и муниципальных избирательных комиссий, доставить все необходимые материалы, например, бюллетени и конверты для голосования.

"В худшем случае мы можем оказаться в ситуации, когда нам придется закрыть часть избирательных участков, поскольку мы не сможем найти достаточно квалифицированных специалистов, которые будут готовы работать и получать за это три евро в час, с которых еще нужно уплатить налоги", — указала председатель ЦИК Кристине Берзиня.

Недопустимо, чтобы из-за недостатка финансирования страдали бы избиратели и качество выборов, подчеркнула она.

Берзиня заявила, что недостаточное финансирование решений информационных технологий для выборов будет означать следующее: ЦИК не сможет обеспечить работу системы управления выборами , консультировать пользователей системы и обеспечить публикацию результатов в ночь выборов.

Она отметила, что стремительно растут цены электроэнергии, топлива, многих товаров и услуг, а власти ждут от избирательных комиссий подготовки выборов при таком же финансировании, как на выборах четыре года назад и даже восемь лет назад.

Для успешного проведения выборов в Сейм 14-го созыва необходимо дополнительно 1 909 875 евро на компенсацию расходов на оплату труда и питание муниципальным избирательным комиссиям и избирательным участкам во время выборов и подсчета голосов, 349 854 евро — на техническое обеспечение Системы управления выборами, 161 474 евро на печать конвертов и бюллетеней, доставку в муниципальные комиссии и избирательные участки в самоуправлениях и за границей, пломбы безопасности для ящиков для голосования.

В свою очередь, на кампанию коммуникации с избирателями требуется дополнительное финансирование в размере 177 000 евро, но еще 25 000 евро необходимы для обеспечения доступности избирательной среды жителям с ограниченными возможностями.

В настоящее время ЦИК на подготовку к выборам в целом выделено 3,4 млн евро, в том числе 470,6 тыс. евро составляет дополнительное финансирование только для одного из восьми приоритетов — обеспечение работы онлайн-регистра избирателей на участках. На остальные расходы по организации выборов остается 3,12 млн евро, что меньше, чем финансирование выборов в 2014 году и 2018 году.

Финансирование выборов 2014 года составляло 3,13 млн евро, или 2,02 евро на избирателя, в 2018 году — 3,86 млн евро, или 2,17 евро на избирателя, а в проекте бюджета на 2022 год запланировано финансирование, которое составит 2,29 евро на одного избирателя, отмечают в ЦИК.

В ЦИК также указали, что с каждыми выборами активность избирателей уменьшается. Без дополнительного финансирования у ЦИК в 2022 году не будет возможности размещать информацию о выборах на коммерческих каналах и информировать избирателей за рубежом. В ограниченном объеме информацию можно будет разместить бесплатно на Латвийском телевидении и Латвийском радио, в социальных сетях на страницах ЦИК, а за плату в социальных сетях можно будет разместить только важнейшую информацию.