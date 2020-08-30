ЦИК: результаты внеочередных выборов в Рижскую думу можно оспорить до среды
Foto: DELFI

Результаты внеочередных выборов в Рижскую думу можно оспорить до среды, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

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Результаты выборов сегодня утвердила Рижская городская избирательная комиссия. Податели кандидатских списков и кандидаты в депутаты имеют право оспорить решение местной избирательной комиссии в ЦИК. Это можно сделать в течение трех рабочих дней, то есть до среды.

Далее принятое ЦИК решение можно в течение трех рабочих дней оспорить в Административном окружной суде. Он принимает решение в течение семи дней после подачи жалобы, и это решение окончательное.

Если суд, рассматривая жалобу, констатирует, что в организации выборов или подсчете голосов допущены нарушения закона, которые повлияли на распределение мандатов между политическими партиями, суд отменяет решение об утверждении результатов муниципальных выборов. В этом случае есть три варианта решения - поручить ЦИК пересчитать голоса, объявить повторное голосование либо повторные выборы.

Как сообщалось, в ходе подсчета голосов на внеочередных выборах в Рижскую думу негодными пришлось признать примерно 600 голосов, что может стать причиной оспаривания итого выборов.

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LETA

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LETA

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Выборы в Рижскую думу 2020
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